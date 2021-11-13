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Садальский рассказал историю про Евстигнеева и "повешенного"

Ирина Лебедева
15 минут назад

Станислав Садальский в инстаграме рассказал историю, которая за годы превратилась в одну из актерских баек. Главный герой повествования – знаменитый советский артист Евгений Евстигнеев.

Садальский рассказал историю про Евстигнеева и "повешенного"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дело было в Румынии, на гастролях. В один из вечеров актеры собрались в гостинице, хорошенько выпили и начали споры на профессиональные темы. Там, помимо прочих, были Валентин Гафт и Александр Калягин.

Евстигнеев ушел спать, а Гафт и Калягин решили на спор решили сыграть этюд на оценку факта. Сюжет – некий прохожий хочет зайти в общественный туалет. Дверь закрыта. В итоге страждущий все же ее открывает сильным рывком, и видит там повешенного.

Куклу в человеческий рост соорудили из подушек и подвесили.

Спорщики отыграли сценку по-разному. Один изобразил ужас и с криком бросился за помощью. Второй побоялся неприятностей и тихо смылся. Актеры-наблюдатели не смогли определиться, кто сыграл лучше.

Разбудили Евстигнеева. Тот, сонный, рванул дверь туалета, схватил «повешенного» в охапку и выбросил наружу. После этого воспользовался кабинкой по назначению и пошел спать дальше…

Первое место единодушно было отдано Евгению Евстигнееву.

Станислав Садальский в годовщину смерти своей мамы выложил в инстаграме коллаж из архивных фотографий. На одной из них – он сам, 12-летний мальчик, горько плачущий у ее гроба.

Мама Садальского, Нина Васильевна, ушла из жизни молодой и красивой. Она преподавала географию, заведовала местным городским отделом образования в Чувашии. Женщине было всего 36 лет.
Шоу-бизнес,Александр Калягин,Евгений Евстигнеев,Валентин Гафт,Станислав Садальский,
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