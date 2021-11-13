Руссо высказал серьезные претензии к Пригожину

Два десятка лет назад песни Авраама Руссо звучали на телевидении и радио, их слушали дома, под них танцевали на дискотеках. Популярность певца была настолько велика, что криминал решил делать на нем деньги – его похитили, держали за городом и требовали подписать невыгодный контракт.

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Преступление, совершенное в 2004 году, раскрыли лишь сейчас. Виновные получили свой срок, но заказчик — бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов — до сих пор в международном розыске, и, видимо, пока недосягаем. Он живет в Черногории.

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А Руссо с семьей живет в США, в Россию приезжает на концерты и находится под госзащитой.

В интервью «Комсомольской Правде» певец рассказал, что на пике популярности у него начали возникать проблема за проблемой.

«Я не понимал, почему их так много. Что я делаю не так? Ведь я — мирный артист, муравья не обижу. А потом понял, что все началось с приходом в мою жизнь и работу Пригожина. Он увидел, что сможет зарабатывать со мной, и началось. Возможно, у него были добрые намерения — делать мне кучу концертов, но в итоге закончилось тем, что он объединился с Тельманом. Это был заговор».

В 2006 году Руссо ушел от Пригожина, что еще ухудшило их отношения.

«Ему было это вдвойне неприятно. Он называл меня ходячим мешком денег», вспоминает певец.

По словам Руссо, продюсер позднее наговорил о нем много лжи, в частности о том, что тот якобы принял большую сумму денег в качестве отступного, чтобы не заявлять об избиении в полицию

Теперь Авраам находится под государственной защитой. Все его передвижения контролируется силовыми структурами.

В начале двухтысячных Руссо мог похвастаться своей популярностью – певец давал по 290 концертов за год. Когда артисту пришлось уйти со сцены, он не стал обращаться за помощью к коллегам, хотя мог воспользоваться знакомством с певицей Аллой Пугачевой. Он считает, что с проблемами человек должен бороться самостоятельно.