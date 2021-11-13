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Годовщина смерти Джигарханяна: актера увековечили в образе Сократа

Ирина Лебедева
1 час назад

Со дня смерти Армена Джигарханяна прошел год. Завтра на Ваганьковском кладбище, где похоронен великий актер, торжественно откроют памятник.

Годовщина смерти Джигарханяна: актера увековечили в образе Сократа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Его сделали сыновья знаменитого скульптора Фридриха Согояна, который создавал памятник дочери Армена Борисовича Лене, - Микаэль и Ваге, - рассказывает сын Джигарханяна Степан. – Конечно, все согласовывалось со мной, моей мамой Татьяной Сергеевной и другом Армена Борисовича Артуром. На памятнике отец изображен в образе своего любимого персонажа Сократа», - рассказал сын Джигарханяна, Степан.

Татьяна Власова, в свое время приехавшая из Америки, чтобы ухаживать за немощным экс-супругом после того, как тот развелся с Виталиной Цымбалюк-Романовской, возвращаться в США не планирует, - пишет «Собеседник».

«Мама постепенно приходит в себя после смерти папы. Конечно, ей очень непросто. Но она держится молодцом», - отметил Степан.

За изготовление монумента пришлось заплатить, как пишут СМИ,

несколько миллионов рублей. В круглую сумму обошелся сам памятник. Кроме того, при его установке пришлось демонтировать надгробие дочери Джигарханяна, Елены. При демонтаже он пострадал, пришлось реставрировать. Но теперь дело сделано, и близкие Армена Борисовича довольны, что выполнили свой долг перед покойным.

Армен Джигарханян - народный артист СССР (1985). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней (2010, 1995, 2005), орденом Почета Армении (2010). Он – лауреат множества театральных и кинематографических премий. Занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый снимаемый российский актер.

Шоу-бизнес,Фридрих Согоян,Татьяна Власова,Армен Джигарханян,ИД "Собеседник",
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