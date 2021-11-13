Годовщина смерти Джигарханяна: актера увековечили в образе Сократа

Со дня смерти Армена Джигарханяна прошел год. Завтра на Ваганьковском кладбище, где похоронен великий актер, торжественно откроют памятник.
«Его сделали сыновья знаменитого скульптора Фридриха Согояна, который создавал памятник дочери Армена Борисовича Лене, - Микаэль и Ваге, - рассказывает сын Джигарханяна Степан. – Конечно, все согласовывалось со мной, моей мамой Татьяной Сергеевной и другом Армена Борисовича Артуром. На памятнике отец изображен в образе своего любимого персонажа Сократа», - рассказал сын Джигарханяна, Степан.
Татьяна Власова, в свое время приехавшая из Америки, чтобы ухаживать за немощным экс-супругом после того, как тот развелся с Виталиной Цымбалюк-Романовской, возвращаться в США не планирует, - пишет «Собеседник».
«Мама постепенно приходит в себя после смерти папы. Конечно, ей очень непросто. Но она держится молодцом», - отметил Степан.
За изготовление монумента пришлось заплатить, как пишут СМИ,
несколько миллионов рублей. В круглую сумму обошелся сам памятник. Кроме того, при его установке пришлось демонтировать надгробие дочери Джигарханяна, Елены. При демонтаже он пострадал, пришлось реставрировать. Но теперь дело сделано, и близкие Армена Борисовича довольны, что выполнили свой долг перед покойным.
Армен Джигарханян - народный артист СССР (1985). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней (2010, 1995, 2005), орденом Почета Армении (2010). Он – лауреат множества театральных и кинематографических премий. Занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый снимаемый российский актер.