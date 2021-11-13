Бузову несли на руках. И уронили

Неприятный инцидент произошел недавно с Ольгой Бузовой. Друг подхватил ее на руки, но не удержал. Оба рухнули на ступеньках лестницы.

Николай Попов, директор по работе с артистами канала МУЗ-ТВ и хороший приятель поющей телеведущей, отмечал день рождения. В числе приглашенных была и Ольга.

Дорогую гостью Николай встретил у входа в ресторан. Друзья обнялись, Попов подхватил подругу и понес в ресторан на руках. Но запнулся на лестнице, и девушку уронил, и сам упал. Правда, падение обошлось без последствий, а Бузова перевела все в шутку.

Этот эпизод попал на видео, ролик звезда выложила в сторис инстаграма.

«Падать, и снова подниматься», — написала артистка.