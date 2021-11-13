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Садальский предлагал выгнать Политова из группы «На-На»

Ирина Лебедева
43 минуты назад

Владимир Политов, который является лидером группы «На-На» уже более трех десятков лет, когда-то рисковал вылететь из музыкального коллектива. Молодой Политов в свое время совершенно не понравился Станиславу Садальскому. Было это во время премьеры одной из первых песен коллектива «Если б не было ночей».

Садальский предлагал выгнать Политова из группы «На-На»
Фото: InstagramInstagram

Группа тогда выступала в Сочи, - вспоминал музыкант в эфире программы «Судьба человека».

«После концерта он подошел к Бари Алибасову и говорит ему: «Зачем ты взял его? Из него ничего не получится», - рассказал Владимир.

Как видим, прогноз Садальского не оправдался. «На-На» была создана Бари Алибасовым ы 1989 году. С тех пор ее состав неоднократно менялся. И только Политов и еще один музыкант, Вячеслав Жеребкин, остались в группе с тех давних годов, - информирует 5 Канал.

Участник легендарного коллектива девяностых «На-На» Владимир Политов заявил, что продюсер Бари Алибасов был «купидоном» для примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и певца Филиппа Киркорова. Поначалу исполнительница хита «Арлекино» и Киркоров несерьезно отнеслись к роману. Политов охарактеризовал это как «отношения понарошку». Но позднее их чувства стали искренними, любовь окрепла. В итоге Пугачева вышла замуж за певца, этот брак существовал 11 лет.

Шоу-бизнес,Владимир Политов,Вячеслав Жеребкин,Бари Алибасов,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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