Садальский предлагал выгнать Политова из группы «На-На»

Владимир Политов, который является лидером группы «На-На» уже более трех десятков лет, когда-то рисковал вылететь из музыкального коллектива. Молодой Политов в свое время совершенно не понравился Станиславу Садальскому. Было это во время премьеры одной из первых песен коллектива «Если б не было ночей».

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Группа тогда выступала в Сочи, - вспоминал музыкант в эфире программы «Судьба человека».

«После концерта он подошел к Бари Алибасову и говорит ему: «Зачем ты взял его? Из него ничего не получится», - рассказал Владимир.

Как видим, прогноз Садальского не оправдался. «На-На» была создана Бари Алибасовым ы 1989 году. С тех пор ее состав неоднократно менялся. И только Политов и еще один музыкант, Вячеслав Жеребкин, остались в группе с тех давних годов, - информирует 5 Канал.