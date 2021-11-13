Блондин в белом – Шаляпин кардинально преобразился

Прохор Шаляпин, два месяца назад похоронивший супругу-миллионершу, решил начать новую жизнь – человека богатого и свободного. Результат преображения певец выложит в инстаграм.
На фотографии Прохора трудно узнать. У него новая прическа, новый цвет волос и белоснежный костюм с шелковой блузой. У блузы пышное жабо и рукава с воланами.
Под стать портрету и подпись в микроблоге. Певец привел цитату японского мыслителя Сакуму Шозана.
«Только незрелый человек беспокоится о том, что скажут о нем или как его назовут. Неважно, как называть сакуру, - как ее ни назови, она всё равно цветет божественно».
Подписчицы пишут восторженные комментарии, восхитившись новым образом кумира.
«Прохор, я восторгаюсь Вами. Успехов в творчестве, здоровья, благополучия. На зло завистникам Вы Принц, Граф, Герцог Российской эстрады. Какой титул Вам ближе выбирайте. Вам все к лицу. Вы этого достойны и даже большего!»