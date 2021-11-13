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Блондин  в белом – Шаляпин кардинально преобразился

Ирина Лебедева
31 минуту назад

Прохор Шаляпин, два месяца назад похоронивший супругу-миллионершу, решил начать новую жизнь – человека богатого и свободного. Результат преображения певец выложит в инстаграм.

Блондин в белом – Шаляпин кардинально преобразился
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На фотографии Прохора трудно узнать. У него новая прическа, новый цвет волос и белоснежный костюм с шелковой блузой. У блузы пышное жабо и рукава с воланами.

Под стать портрету и подпись в микроблоге. Певец привел цитату японского мыслителя Сакуму Шозана.

«Только незрелый человек беспокоится о том, что скажут о нем или как его назовут. Неважно, как называть сакуру, - как ее ни назови, она всё равно цветет божественно».

Подписчицы пишут восторженные комментарии, восхитившись новым образом кумира.

«Прохор, я восторгаюсь Вами. Успехов в творчестве, здоровья, благополучия. На зло завистникам Вы Принц, Граф, Герцог Российской эстрады. Какой титул Вам ближе выбирайте. Вам все к лицу. Вы этого достойны и даже большего!»

Прохор Шаляпин, недавно ставший вдовцом после двухмесячного брака, начал снова выступать с концертной программой. Певец вернулся к активной гастрольной работе. Но скандальная слава любителя женщин постарше и статус вдовца привели к тому, что его осаждают поклонницы возраста 70+. Впрочем, как говорит сам Прохор, он рад, если его творчества дарит женщинам счастье – и неважно, сколько им лет. Об этом пишет «Комсомольская Правда».
Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Комсомольская правда,
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