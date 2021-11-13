Градский вновь нарушил правила «Голоса»

«Вы мне понравились, я повернулся, но команду уже набрал. Никто не поворачивался, а я это сделал, и хотел сказать: рад вашему проникновенному исполнению и тому, как вы относитесь к русскому языку и как это должно быть выражено. Я не имел права поворачиваться, но если вдруг продюсеры проекта сочтут возможным и позволят мне взять еще одного человека в команду, я буду рад», — сказал Градский.