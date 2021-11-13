Градский вновь нарушил правила «Голоса»

Вчера на Первом канале был показан очередной выпуск десятого сезона шоу, и все члены жюри в этот раз определились с составами своих команд. Однако Градский решил нарушить правила и взял себе еще одну подопечную - 22-летнюю москвичку Нику Харгиянову, исполнившую песню «Слезы» Анет Сай.
«Вы мне понравились, я повернулся, но команду уже набрал. Никто не поворачивался, а я это сделал, и хотел сказать: рад вашему проникновенному исполнению и тому, как вы относитесь к русскому языку и как это должно быть выражено. Я не имел права поворачиваться, но если вдруг продюсеры проекта сочтут возможным и позволят мне взять еще одного человека в команду, я буду рад», — сказал Градский.
Организаторы шоу решили не перечить 72-летнему мэтру, - пишет Экспресс Газета.
Ника Харгиянова Александру Борисовичу понравилась. А вот белорус Николай Волегов – нет, о чем композитор и высказался в резкой форме. Досталось не только исполнителю, но и всей группе «Ночные снайперы».
«Так пишется только у „Ночных снайперов“, а у нормальных авторов пишется по-другому! То есть ударение поэтическое должно совпадать с ударением музыкальным. Если поэтическое не совпадает с музыкальным, получается то, что сейчас популярно. Сейчас это популярно, но я терпеть не могу. А не сказать этого не могу! А вы лучше куда-нибудь примените таланты, найдите другую музыку и другие песни», -заявил композитор.
Первый канал продолжает съемки юбилейного сезона популярного шоу «Голос». Одним из членов жюри вновь стал музыкант Александр Градский, который вернулся на программу после долгого перерыва, несмотря на проблемы со здоровьем. Он всегда славился своей строгостью к конкурсантам. В очередном выпуске он жестко раскритиковал 42-летнюю Маргариту Колотилину из поселка Первомайский, чем практически довел женщину до слез.