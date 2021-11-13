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«Мы живем уже в аду»: актриса Титаренко о состоянии общества Украины

Ирина Лебедева
18 минут назад

Любовь Титаренко, заслуженный деятель искусств Украины, рассказала в эфире YouTube-канала PolitWera, что страна скатывается в жизнь, полную примитивизма и насилия. Россия же стремится развивать и поддерживать свое культурное наследие.

«Мы живем уже в аду»: актриса Титаренко о состоянии общества Украины
Фото: Кино-Театр.руКино-Театр.ру

«Мы заброшены не просто в Средневековье, мы живем уже в аду, в полном смысле слова», — сказала актриса.

В стране, при попустительстве властей, ведут активную деятельность неонацисты. Дело уже дошло до того, что сжигают книги, - пишет Газета.Ру.

Ранее директор Украинского института книги Александра Коваль заявила, что на Украине следует обновить половину всех библиотечных фондов, изъяв книги, изданные во времена Советского Союза.

Население Украины пытаются оградить от влияния российской культуры, - прокомментировал ситуацию композитор Владимир Быстряков в эфире телеканала «Наш».

«Изъятие книг напоминает с одной стороны Германию 30-х годов. Там книги изымались и тут же сжигались — книги еврейских писателей, книги писателей левого направления, а у нас будут сжигать книги, выпущенные в Советском Союзе», — рассказал он.

Композитор отметил, что власти Украины пытаются отделить население страны от культуры России под предлогом «декоммунизации» и политических конфликтов.

«К сожалению, у большого количества нашего населения это намертво закрепилось в головах и умах», — добавил Быстряков.

Шоу-бизнес,Любовь Титаренко,Владимир Быстряков,Газета.Ru,
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