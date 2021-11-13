Режиссёр «Властелина колец» Питер Джексон стал миллиардером

Режиссёр «Властелина колец» Питер Джексон официально стал миллиардером после продажи новозеландской студии спецэффектов Weta Digital разработчику движков для видеоигр Unity Software. Джексон основал фирму для создания эффектов в фильме «Небесные создания» в 1993 году. Позже она превратилась в голливудскую электростанцию и создавала визуальные эффекты для огромного числа кинолент.

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Как было заявлено ранее, Unity Softwarе получит в своё пользование технологические и инженерные активы Weta Digital в Новой Зеландии.

Джексон вместе со своей спутницей жизни Фрэн Уолш владеют контрольным пакетом акций Weta в размере 60%, согласно заявкам регулирующих органов Новой Зеландии. Unity Software заплатит акционерам Weta Digital $1 млрд наличными, а остальную сумму — в виде своих акций. По итогам сделки Джексон получит около $600 млн наличными и акции Unity Software на $375 млн.

Джексон уже был богат до продажи Weta. Источники Forbes сообщили, что Джексон заработал $10 млн авансом за каждый из фильмов трилогии «Властелин колец». Также режиссёру причиталось минимум 10% от кассовых сборов после выхода картин. Трилогия собрала в общей сложности $3 млрд по всему миру.

Далее трилогия фильмов «Хоббит» принесла Джексону большой гонорар: по $20 млн авансом и 20% кассовых сборов. В общей сложности «Хоббит» принёс в мировом прокате более $3 млрд.