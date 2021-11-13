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Режиссёр «Властелина колец» Питер Джексон стал миллиардером

Секрет Фирмыиещё 2
6 часов назад

Режиссёр «Властелина колец» Питер Джексон официально стал миллиардером после продажи новозеландской студии спецэффектов Weta Digital разработчику движков для видеоигр Unity Software. Джексон основал фирму для создания эффектов в фильме «Небесные создания» в 1993 году. Позже она превратилась в голливудскую электростанцию и создавала визуальные эффекты для огромного числа кинолент.

Режиссёр «Властелина колец» Питер Джексон стал миллиардером
Фото: ReutersReuters

Как было заявлено ранее, Unity Softwarе получит в своё пользование технологические и инженерные активы Weta Digital в Новой Зеландии.

Джексон вместе со своей спутницей жизни Фрэн Уолш владеют контрольным пакетом акций Weta в размере 60%, согласно заявкам регулирующих органов Новой Зеландии. Unity Software заплатит акционерам Weta Digital $1 млрд наличными, а остальную сумму — в виде своих акций. По итогам сделки Джексон получит около $600 млн наличными и акции Unity Software на $375 млн.

Джексон уже был богат до продажи Weta. Источники Forbes сообщили, что Джексон заработал $10 млн авансом за каждый из фильмов трилогии «Властелин колец». Также режиссёру причиталось минимум 10% от кассовых сборов после выхода картин. Трилогия собрала в общей сложности $3 млрд по всему миру.

Далее трилогия фильмов «Хоббит» принесла Джексону большой гонорар: по $20 млн авансом и 20% кассовых сборов. В общей сложности «Хоббит» принёс в мировом прокате более $3 млрд.

Фирма Weta прославилась как раз после премьеры «Властелина колец» в 2001 году. Специалисты использовали съёмку движения актёра Энди Сёркиса для создания культовой экранной визуализации персонажа Голлума. Кроме того, Weta создала Пандору и её голубокожих существ для фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона. Студия также отвечала за масштабные батальные сцены и огонь дракона в заключительном сезоне «Игры престолов» канала HBO.

Шоу-бизнес,Энди Серкис,Джеймс Кэмерон,Питер Джексон,Forbes,
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