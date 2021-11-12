Дом Тимура Родригеза ограбили под Москвой

В Подмосковье ограбили дом бывшего резидента Comedy Club Тимура Родригеза (настоящее имя – Тимур Керимов). Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Фото: Instagram Instagram

В момент кражи шоумен отдыхал с семьей в Италии. Неизвестные проникли в дом через террасу и похитили 45 тысяч долларов, 400 тысяч рублей и драгоценности.

Родригез обратился в полицию, возбуждено уголовное дело о краже.

42-летний Тимур Родригез – комик, певец, актер, теле- и радиоведущий. Бывший участник проектов КВН, Comedy Club и «Ледниковый период», член жюри шоу «Один в один» и «Маска».