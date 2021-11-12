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Дом Тимура Родригеза ограбили под Москвой

Вероника Полынина
24 минуты назад

В Подмосковье ограбили дом бывшего резидента Comedy Club Тимура Родригеза (настоящее имя – Тимур Керимов). Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Дом Тимура Родригеза ограбили под Москвой
Фото: InstagramInstagram

В момент кражи шоумен отдыхал с семьей в Италии. Неизвестные проникли в дом через террасу и похитили 45 тысяч долларов, 400 тысяч рублей и драгоценности.

Родригез обратился в полицию, возбуждено уголовное дело о краже.

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42-летний Тимур Родригез – комик, певец, актер, теле- и радиоведущий. Бывший участник проектов КВН, Comedy Club и «Ледниковый период», член жюри шоу «Один в один» и «Маска».

В сентябре в испанской Барселоне ограбили российскую певицу Нюшу (Анну Шурочкину). Злоумышленники разбили стекло в ее автомобиле и вытащили сумки с вещами и документами из багажника.

Шоу-бизнес,Анна Шурочкина,Тимур Родригез,
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