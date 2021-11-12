Башаров описал «Москву-Cити» словом «хрень»

Ведущий программы «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Марат Башаров описал словом «хрень» современную архитектуру Москвы и, в частности, деловой центр «Москва-Сити». Свое мнение он высказал изданию «Москвич Mag».

Фото: @marabash1 @marabash1

Во время разговора телеведущий описал, что равнодушно относится к новым памятникам архитектуры. К подобным примерам он отнес комплекс небоскребов.

«“Москва-Сити” — почему нет? В мегаполисе должна быть и такая хрень. И, конечно, должны быть исторические места», — заявил Башаров.

Телеведущий обратил внимание на изменение в транспортной инфраструктуре Москвы, предположив, что столичное метро считается одним из самых больших в мире. К достоинствам столицы Башаров отнес строительство новых развязок, но отметил, что развивать город в этом направлении стоило раньше — в 1990-1992 годах при мэре Гаврииле Попове.