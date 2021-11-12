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"Начинается истерика": Кудрявцева рассказала о потере зуба в самолете

Вероника Полынина
1 час назад

Лера Кудрявцева потеряла зуб в самолете, когда летела на свидание с молодым красавцем. Об этом телеведущая рассказала в Instagram.

Кудрявцева рассказала о потере зуба в самолете
Фото: InstagramInstagram

Кудрявцева призналась, что с ней постоянно случаются «странные» истории. Одна из них произошла несколько лет назад, когда Лера, по ее словам, «была свободной, незамужней, уже изрядно дряхлой девушкой, но все еще бодрилась как могла».

Кудрявцева познакомилась с молодым человеком, который отдыхал на море и позвал ее к нему присоединиться. У телеведущей оказалось несколько свободных дней, и она решила принять приглашение.

Когда самолет приземлился, Кудрявцева захотела сдуть подушку под шею и схватилась за клапан сдува зубами.

«(Вдруг) что-то вылетает у меня изо рта и летит далеко вперед, треснув какому-то пассажиру по голове. Это был мой родной, Передний ЗУБ! Осознав произошедшее, у меня начинается истерика», - поделилась ведущая.

По ее словам, она одновременно смеялась и плакала, пока ползала между креслами и искала свой зуб.

«Море, Италия, молодой парень. Я, пожилая, без переднего зуба, размазанное лицо косметикой. Парень меня, конечно же, бросил))) Зато я подружилась с его мамой, которая была тоже без зубов на тот момент», - добавила Лера.

Шоу-бизнес,Лера Кудрявцева,
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