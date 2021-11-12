Асмус рассказала о травле из-за развода

«Чтобы его остановить, надо начать с себя!! Потому что часто люди думают, что они просто восстанавливают справедливость или предупреждают других. Нет, оскорбления, насмешки и угрозы - это насилие! И кем бы вы ни были - жертвой, агрессором или наблюдателем, вы можете это остановить», - написала актриса.