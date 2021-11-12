Асмус рассказала о травле из-за развода

Актриса Кристина Асмус на своей странице в Instagram рассказала, что подвергалась буллингу как в детстве, так и во взрослой жизни после выхода фильма «Текст» и развода с юмористом Гариком Харламовым.
Асмус призналась, что ее травили с детства – в школе, в спортивной секции, затем в институте. По ее словам, после выхода фильма «Текст», где актриса снялась в постельной сцене, ей угрожали и уничтожали морально.
«Потом развод, про который ни один человек не знает ничего! Я вообще не даю интервью, а писать что-то хочется и единственный выход, который находят СМИ - распространение лживой информации. А люди верят и потом идут ко мне на страницу и самым жестоким образом оскорбляют», - написала Асмус.
Она отметила, что не понимает, откуда у людей столько злости и почему они намеренно хотят сделать больно незнакомому человеку.
Асмус напомнила, что кибербуллинг является формой насилия, которое недопустимо ни в сети, ни за ее пределами.
«Чтобы его остановить, надо начать с себя!! Потому что часто люди думают, что они просто восстанавливают справедливость или предупреждают других. Нет, оскорбления, насмешки и угрозы - это насилие! И кем бы вы ни были - жертвой, агрессором или наблюдателем, вы можете это остановить», - написала актриса.