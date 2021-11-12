Дубовицкая сообщила о госпитализации мужа

Регина Дубовицкая заявила о госпитализации мужа Юрия Айвазяна. В беседе с NEWS.ru руководитель и ведущая программы «Аншлаг» сообщила, что ее супруг находится в тяжелом состоянии.
«Мой муж сейчас в больнице, он в тяжелом состоянии», — приводятся в материале слова Дубовицкой.
Предположительно причиной госпитализации Айвазяна могли стать проблемы с сердцем: недавно он перенес операцию на него.
Дубовицкая и Айвазян состоят в браке уже около 60 лет. В 1966 году у них родилась дочь Илона.
Ранее в больницу после ДТП госпитализировали звезду фильма «Зимняя вишня» Елену Сафонову. На данный момент женщина находится в отделении травматологии Научно-исследовательского института скорой помощи имени Николая Склифосовского. Врачи диагностировали у нее переломы ребер и надколенника, а также сотрясение мозга.