Дубовицкая сообщила о госпитализации мужа

Регина Дубовицкая заявила о госпитализации мужа Юрия Айвазяна. В беседе с NEWS.ru руководитель и ведущая программы «Аншлаг» сообщила, что ее супруг находится в тяжелом состоянии.

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«Мой муж сейчас в больнице, он в тяжелом состоянии», — приводятся в материале слова Дубовицкой.

Предположительно причиной госпитализации Айвазяна могли стать проблемы с сердцем: недавно он перенес операцию на него.

Дубовицкая и Айвазян состоят в браке уже около 60 лет. В 1966 году у них родилась дочь Илона.