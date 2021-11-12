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Дубовицкая рассказала о госпитализации мужа

Елена Прошина
1 час назад

Регина Дубовицкая заявила о госпитализации мужа Юрия Айвазяна. В беседе с NEWS.ru руководитель и ведущая программы «Аншлаг» сообщила, что ее супруг находится в тяжелом состоянии.

Дубовицкая сообщила о госпитализации мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мой муж сейчас в больнице, он в тяжелом состоянии», — приводятся в материале слова Дубовицкой.

Предположительно причиной госпитализации Айвазяна могли стать проблемы с сердцем: недавно он перенес операцию на него.

Дубовицкая и Айвазян состоят в браке уже около 60 лет. В 1966 году у них родилась дочь Илона.

Ранее в больницу после ДТП госпитализировали звезду фильма «Зимняя вишня» Елену Сафонову. На данный момент женщина находится в отделении травматологии Научно-исследовательского института скорой помощи имени Николая Склифосовского. Врачи диагностировали у нее переломы ребер и надколенника, а также сотрясение мозга.

Шоу-бизнес,Елена Сафонова,Регина Дубовицкая,
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