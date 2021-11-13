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Канье Уэст назвал себя молодым Путиным

Lenta.ruиещё 8
23 минуты назад

Американский рэпер Канье Уэст назвал себя молодым Владимиром Путиным. Музыкант сравнил себя с президентом России в ходе шоу Drink Champs, опубликованного на YouTube-канале Revolt.

Канье Уэст: «Я осознал, что я как Владимир Путин»
Фото: ReutersReuters

Музыкант заявил, что сотрудничает с Gap, Adidas и оказывает большое влияние на бренды.

«Я осознал, что я как Владимир [Путин], когда понял, что культура — это нефть. Культура — это энергия. А я король культуры в последние 20 лет и продолжу быть им следующие 2000 лет», — сказал Уэст.

Ведущие шоу несколько раз перебили артиста и посмеялись над этим сравнением. Они уточнили, действительно ли рэпер сравнивает себя с российским президентом.

В прошлом году Канье Уэст опубликовал серию постов в своем Twitter-аккаунте, в которых объявил себя новым Моисеем и отказался выпускать новую музыку до тех пор, пока компании, с которыми он подписал договоры, не освободят его от обязательств по ним. Музыкант также выложил в соцсеть снимок Путина, предварительно распечатав и повесив его себе на стену.
Шоу-бизнес,Владимир Путин,
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