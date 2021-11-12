Американская светская львица и актриса 40-летняя Пэрис Хилтон впервые вышла замуж. Она стала супругой 40-летнего бизнесмена Картера Реума, с которым она в отношениях уже два года. Фото со свадьбы девушка опубликовала в своем Instagram.
По информации западных СМИ, свадьба прошла в роскошном поместье покойного дедушки невесты бизнес-магната Бэррона Хилтона в Бель-Эйр. Место для церемонии Пэрис выбрала буквально в последний момент – еще за неделю до торжества она планировала вступить в брак в церкви в Беверли-Хиллз.
Праздник прошел с размахом, среди гостей было множество знаменитостей, включая актрис Эмму Робертс и Эшли Бенсон. Невеста была одета в платье от бренда Oscar de la Renta. Гости могли танцевать на деревянном танцполе, который находился на территории поместья, а также полюбоваться цветочными композициями в форме инициалов жениха и невесты.
Этот брак стал для Пэрис Хилтон первым. Они с Картером обручились в феврале. Уточняется, что с ним до начала романа девушка была знакома довольно давно.
В июле стало известно, что Пэрис Хилтон ждет первого ребенка. Актриса заявляла, что пара решилась на ЭКО, так как это единственный способ для них все же стать родителями близнецов. Согласно ее словам, она хочет стать мамой для мальчика и девочки и решилась на процедуру, последовав примеру своей подруги Ким Кардашьян, которая воспользовалась услугами суррогатной матери.