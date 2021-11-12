Американская светская львица и актриса 40-летняя Пэрис Хилтон впервые вышла замуж. Она стала супругой 40-летнего бизнесмена Картера Реума, с которым она в отношениях уже два года. Фото со свадьбы девушка опубликовала в своем Instagram.

Фото: Instagram Instagram

По информации западных СМИ, свадьба прошла в роскошном поместье покойного дедушки невесты бизнес-магната Бэррона Хилтона в Бель-Эйр. Место для церемонии Пэрис выбрала буквально в последний момент – еще за неделю до торжества она планировала вступить в брак в церкви в Беверли-Хиллз.

Праздник прошел с размахом, среди гостей было множество знаменитостей, включая актрис Эмму Робертс и Эшли Бенсон. Невеста была одета в платье от бренда Oscar de la Renta. Гости могли танцевать на деревянном танцполе, который находился на территории поместья, а также полюбоваться цветочными композициями в форме инициалов жениха и невесты.

Этот брак стал для Пэрис Хилтон первым. Они с Картером обручились в феврале. Уточняется, что с ним до начала романа девушка была знакома довольно давно.