«Налетел на шпагу»: Боярский чуть не погиб на съемках «Трех мушкетеров»

Советский и российский актер Михаил Боярский чуть не погиб во время съемок киноленты «Д’Артаньян и три мушкетера» (1978 год) от рук актера Владимира Балона, сыгравшего роль Де Жюссака. Об этом сообщил каскадер и постановщик трюков, член Союза кинематографистов России Николай Ващилин в беседе с URA.RU.
«Фехтовальщик Владимир Балон проткнул Мишку Боярского, выбил ему зуб и чуть не убил. Актеры были, во-первых, пьяные, во-вторых, режиссер совершил оплошность, построив сцену на мраморной лестнице. Боярский бежал сверху, поскользнулся и налетел на шпагу», – пояснил Ващилин.
Каскадер добавил, что из-за пристрастия актеров к выпивке один из съемочных дней отменили.
«Приходят актеры на «Трех мушкетерах» пьяные, а у меня конная сцена, и я отменил съемку. Это очень дорого, конечно, на меня все взъелись. Но иначе кто-то из них бы травмировался и меня бы в тюрьму отправили, так как головой за все отвечает постановщик трюков», – рассказал постановщик.
Ващилин отметил, что актеры исполняли все трюки в фильме самостоятельно, и он также настаивал на этом.
«После специальной подготовки их могли использовать как каскадеров. За это актеры получали двойную ставку», – уточнил он.
По словам каскадера, подготовка Боярского для трюков началась за полгода.
«У меня Миша в фильме прыгал с балкона на спину, с 10 метров. Трюкам этим я начал учить его за полгода до съемок. Мы отправлялись зимой на электричке в Сестрорецк, у нас там от театрального института была конно-спортивная база. Там ездили с ним верхом, прыгали с крыш конюшен», – поделился историей Ващилин.