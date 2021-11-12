«Налетел на шпагу»: Боярский чуть не погиб на съемках «Трех мушкетеров»

«Приходят актеры на «Трех мушкетерах» пьяные, а у меня конная сцена, и я отменил съемку. Это очень дорого, конечно, на меня все взъелись. Но иначе кто-то из них бы травмировался и меня бы в тюрьму отправили, так как головой за все отвечает постановщик трюков», – рассказал постановщик.