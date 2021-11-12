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Собчак высмеяла на видео способ разбогатеть девушки Тимати

Александр Кузьмин
1 час назад

Ксения Собчак сняла видео о помогающей разбогатеть родинке. Короткий ролик, в котором телеведущая высмеяла неоднозначный способ возлюбленной Тимати Маши Дони обрести финансовое благополучие, был опубликован в ее Instagram-аккаунте. На кадрах Собчак обращается к своим подписчикам с просьбой посмотреть, нет ли у нее шее родинки.

«Ребят, посмотрите, нет ли у меня там родинок? А то богатства мне, конечно, не видать», – заявила камеру журналистка.

Ранее фотомодель и новая девушка российского рэпера Тимати сообщила поклонникам, что дорисовывала себе родинку на шее, веря в то, что она принесет ей богатство.

«Лет 10 мне было, когда я случайно увидела передачу, в которой рассказывалось о том, что родинки появляются в течение всей нашей жизни и каждая имеет свое значение», – рассказала Саша Дони.

Шоу-бизнес,Видео,Ксения Собчак,
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