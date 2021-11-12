Ксения Собчак сняла видео о помогающей разбогатеть родинке. Короткий ролик, в котором телеведущая высмеяла неоднозначный способ возлюбленной Тимати Маши Дони обрести финансовое благополучие, был опубликован в ее Instagram-аккаунте. На кадрах Собчак обращается к своим подписчикам с просьбой посмотреть, нет ли у нее шее родинки.
«Ребят, посмотрите, нет ли у меня там родинок? А то богатства мне, конечно, не видать», – заявила камеру журналистка.
Ранее фотомодель и новая девушка российского рэпера Тимати сообщила поклонникам, что дорисовывала себе родинку на шее, веря в то, что она принесет ей богатство.
«Лет 10 мне было, когда я случайно увидела передачу, в которой рассказывалось о том, что родинки появляются в течение всей нашей жизни и каждая имеет свое значение», – рассказала Саша Дони.