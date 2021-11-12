Федосеева-Шукшина подарила легендарную квартиру в Москве

Актриса Лидия-Федосеева Шукшина подарила ключи от квартиры на улице Бочкова, где жил ее покойный муж писатель и режиссер, своему внуку Василию. Красивый жест артистка совершила в ходе эфира передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

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Как отметила Федосеева-Шукшина, она не позволит, чтобы эта квартира досталась посторонним людям — частности, ее подруге Татьяне Парамоновой. Женщина якобы претендовала на недвижимость и даже предлагала за нее актрисе деньги.

«Квартира на Бочкова будет принадлежать Василию и Ольге. Никаких споров и разногласий», — подчеркнула артистка.

Ранее актриса заявляла, что Парамонова завладела ключами от недвижимости актрисы в Новой Москве. Сейчас звезда с Парамоновой не общается, и требует вернуть ей ключи и извиниться.

Напомним, что 26 октября Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что с ее банковского счета сняли 400 тыс. рублей. По словам актрисы, сама она эти деньги не обналичивала, а узнала о ситуации от дочери, которая принесла ей выписку из банка. По поводу произошедшего Федосеева-Шукшина уже обратилась в полицию.