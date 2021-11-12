В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 71.20EUR 81.66
Войти в почту

Федосеева-Шукшина решила отдать легендарную квартиру в Москве

Елена Прошина
19 минут назад

Актриса Лидия-Федосеева Шукшина подарила ключи от квартиры на улице Бочкова, где жил ее покойный муж писатель и режиссер, своему внуку Василию. Красивый жест артистка совершила в ходе эфира передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

Федосеева-Шукшина подарила легендарную квартиру в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметила Федосеева-Шукшина, она не позволит, чтобы эта квартира досталась посторонним людям — частности, ее подруге Татьяне Парамоновой. Женщина якобы претендовала на недвижимость и даже предлагала за нее актрисе деньги.

«Квартира на Бочкова будет принадлежать Василию и Ольге. Никаких споров и разногласий», — подчеркнула артистка.

Ранее актриса заявляла, что Парамонова завладела ключами от недвижимости актрисы в Новой Москве. Сейчас звезда с Парамоновой не общается, и требует вернуть ей ключи и извиниться.

Напомним, что 26 октября Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что с ее банковского счета сняли 400 тыс. рублей. По словам актрисы, сама она эти деньги не обналичивала, а узнала о ситуации от дочери, которая принесла ей выписку из банка. По поводу произошедшего Федосеева-Шукшина уже обратилась в полицию.

Также из дома женщины пропало кольцо с бриллиантами и обручальное кольцо. Последнее позже нашлось на видном месте, из-за чего у артистки возникло ощущение, что его подбросили.

Шоу-бизнес,Татьяна Парамонова,Лидия Федосеева-шукшина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители