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«Я туплю и все забываю»: Гузеева сделала откровенное признание

Вероника Полынина
17 минут назад

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева рассказала о последствиях перенесенного коронавируса.

«Я туплю и все забываю»: Гузеева сделала откровенное признание
Фото: InstagramInstagram

Гузеева провела первый выпуск шоу «Давай поженимся» после выздоровления от коронавируса и призналась, что болезнь сильно изменила ее и буквально сделала другим человеком.

«Я не знаю, как я буду работать. Я туплю, забываю слова, забываю, о чем начинаю говорить. Я до ковида и я сегодня — это два разных человека», - поделилась ведущая.

Она напомнила, что провела в больнице почти месяц, хотя надеялась, что болезнь ее не коснется.

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Актриса и ведущая телешоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева заболела коронавирусом после путешествия в Крым. 27 сентября артистку госпитализировали в больницу в Коммунарке. По информации СМИ, врачи обнаружили у 62-летней актрисы 60-процентное поражение правого легкого и 50-процентное – левого. Также у Гузеевой начались проблемы с почками. 20 октября телеведущая, наконец, смогла вернуться домой после трехнедельного пребывания в больнице.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
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