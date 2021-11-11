«Я туплю и все забываю»: Гузеева сделала откровенное признание

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева рассказала о последствиях перенесенного коронавируса.

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Гузеева провела первый выпуск шоу «Давай поженимся» после выздоровления от коронавируса и призналась, что болезнь сильно изменила ее и буквально сделала другим человеком.

«Я не знаю, как я буду работать. Я туплю, забываю слова, забываю, о чем начинаю говорить. Я до ковида и я сегодня — это два разных человека», - поделилась ведущая.

Она напомнила, что провела в больнице почти месяц, хотя надеялась, что болезнь ее не коснется.