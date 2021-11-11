«Я туплю и все забываю»: Гузеева сделала откровенное признание

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева рассказала о последствиях перенесенного коронавируса.
Гузеева провела первый выпуск шоу «Давай поженимся» после выздоровления от коронавируса и призналась, что болезнь сильно изменила ее и буквально сделала другим человеком.
«Я не знаю, как я буду работать. Я туплю, забываю слова, забываю, о чем начинаю говорить. Я до ковида и я сегодня — это два разных человека», - поделилась ведущая.
Она напомнила, что провела в больнице почти месяц, хотя надеялась, что болезнь ее не коснется.
Актриса и ведущая телешоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева заболела коронавирусом после путешествия в Крым. 27 сентября артистку госпитализировали в больницу в Коммунарке. По информации СМИ, врачи обнаружили у 62-летней актрисы 60-процентное поражение правого легкого и 50-процентное – левого. Также у Гузеевой начались проблемы с почками. 20 октября телеведущая, наконец, смогла вернуться домой после трехнедельного пребывания в больнице.