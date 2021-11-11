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«Будто изменяю»: Муцениеце рассказала о сексе после развода

Елена Прошина
54 минуты назад

Российская актриса Агата Муцениеце рассказала подробности своей личной жизни после развода с Павлом Прилучным. Как призналась актриса в эфире YouTube-шоу Иды Галич «Есть вопросики», она тяжело переживала развод и до сих пор не может завести новые отношения.

«Будто изменяю»: Муцениеце рассказала о сексе после развода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прилучный очень быстро нашел новую возлюбленную — его новой избранницей стала актриса Мирослава Карпович. Муцениеце рассказала, что после развода в феврале тоже пыталась завести роман и даже месяц встречалась с одним мужчиной, однако после приняла решение расстаться.

Также актриса рассказала, что после развода у нее была близость с мужчинами. Галич удивилась откровенностью Агаты, однако та отметила, что все люди занимаются сексом и это нормально. При этом в первый раз она чувствовала себя ужасно.

«Мне казалось, будто изменяю. Все во мне было настолько привыкшее к супругу, что, казалось, это все неправильно», — поделилась Муцениеце.

Артистка отметила, что ее не интересуют разовые связи и она решила отказаться от таких отношений, чтобы ждать свою любовь.

Также Муцениеце рассказала, что ей удалось оставить обиды на бывшего супруга в прошлом. Сейчас у них с Прилучным дружеские отношения, и они помогают друг другу в воспитании детей – сына Тимофея и дочери Мии.

Шоу-бизнес,Агата Муцениеце,Мирослава Карпович,
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