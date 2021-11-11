Невролог оценил последствия полученных в результате ДТП травм Сафоновой

«Большую опасность представляет перелом ребра. В 50% случаев данная травма не опасна для пациента, но если ребро сместилось и задело внутренние органы, например, легкие, то может произойти гемоторакс. Это опасное состояние, когда между листками плевры скапливается кровь, может развиться дыхательная и сердечная недостаточность», — приводятся в материале слова Чичайкина.