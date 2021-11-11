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Невролог оценил последствия полученных в результате ДТП травм Сафоновой

Елена Прошина
35 минут назад

Невролог и мануальный терапевт Виктор Чичайкин в беседе с «Пятым каналом» оценил последствия полученных в результате ДТП травм актрисой Еленой Сафоновой. Медики диагностировали у нее перелом ребер и надколенника.

Невролог оценил последствия полученных в результате ДТП травм Сафоновой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Большую опасность представляет перелом ребра. В 50% случаев данная травма не опасна для пациента, но если ребро сместилось и задело внутренние органы, например, легкие, то может произойти гемоторакс. Это опасное состояние, когда между листками плевры скапливается кровь, может развиться дыхательная и сердечная недостаточность», — приводятся в материале слова Чичайкина.

Также, по мнению врача, если произошло повреждение нерва, проходящего под ребром, у Сафоновой может возникнуть невралгия, грозящая длительным болевым синдромом, который лишь осложнится в силу возрастных изменений в организме актрисы.

«В зрелом возрасте у женщины в 20% случаев после менопаузы возникает остеопороз. Когда костная ткань теряет свою плотность и становится ломкой, скорость регенерации так же замедляется. В целом, если нет осложнений, то прогноз будет благоприятным. Мануальная терапия и лечебная физкультура помогут актрисе быстро восстановиться».

Закрытый перелом надколенника представляет меньшую опасность — функции конечности полностью восстанавливаются, отметил Чичайкин.

«Если перелом без смещения возможно лечение гипсовой повязкой, но если есть смещение — ей потребуется операция на коленной чашечке».

Шоу-бизнес,Елена Сафонова,
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