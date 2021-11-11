Экс-солистка «Ранеток» рассказала о домогательствах продюсеров

— Никто ничего не говорил родителям. И только после консультации с психотерапевтом спустя 10 лет я решила это рассказать. Все Сережку Мильниченко (продюсера группы, — прим. «ВМ») очень любили, он обаятельный мужик. Ты когда с ним познакомишься, ты никогда в жизни не подумаешь, что он может быть диктатором, абьюзером. Лера Козлова, барабанщица, еще в самом начале подходила и говорила, что чувствует от него какое-то особое внимание, он ее подвозит до дома. Я была первой, кто сказал: «Этот человек ничего не может сдать плохого, у него жена!». Я потом очень долго извинялась за это перед ней, — рассказала Огурцова в интервью для YouTube-канала Super.