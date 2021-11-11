Переболевшая COVID-19 МакSим потратила 100 млн рублей на бизнес

Звезда открыла новое дело.
Несколько месяцев назад певица МакSим перенесла тяжелую болезнь. Она около месяца пролежала в коме из-за пневмонии и даже пережила клиническую смерть. Сейчас она постепенно возвращается к обычной жизни и проходит реабилитацию.
Как оказалось, после выхода из клиники звезда даже открыла свой бизнес и занимается собственной Школой искусств. Она наняла педагогов и оплатила аренду помещения. К слову, исполнительница старается присутствовать на некоторых занятиях лично, чтобы контролировать качество услуг преподавателей.
У нас можно заниматься в группах. Они небольшие — по три — пять человек. Дети к нам с удовольствием идут. Девочка сейчас одна болела, так ее мама рассказала, что Алиса аж плакала, скучая по школе. Есть индивидуальные занятия. По распоряжению Марины Сергеевны у нас средние цены по Москве. Марина Сергеевна часто приезжает — раз в две недели точно, общается с детьми,
— передает слова администратора школы Teleprogramma.pro. Всего на открытие бизнеса звезда потратила около 100 миллионов рублей. Как объяснили работники Школы искусств, МакSим очень ответственно подошла к проекту.
Ранее исполнительница уже планировала открыть такое заведение, но аренда обходилась слишком дорого. Первые попытки возродить свою идею МакSим предприняла еще перед госпитализацией, но полностью воплотила идеи проекта уже после выхода из больницы.