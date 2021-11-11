Переболевшая COVID-19 МакSим потратила 100 млн рублей на бизнес

У нас можно заниматься в группах. Они небольшие — по три — пять человек. Дети к нам с удовольствием идут. Девочка сейчас одна болела, так ее мама рассказала, что Алиса аж плакала, скучая по школе. Есть индивидуальные занятия. По распоряжению Марины Сергеевны у нас средние цены по Москве. Марина Сергеевна часто приезжает — раз в две недели точно, общается с детьми,