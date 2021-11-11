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Бритни Спирс поделилась подробностями подготовки к свадьбе

New Magazine
34 минуты назад

В начале сентября этого года Бритни Спирс приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного Сэма Асгари. Теперь певица гордо носит статус невесты. Подготовка к будущей свадьбе идет уже полным ходом.

Бритни Спирс рассказала о подготовке к свадьбе
Фото: InstagramInstagram

Недавно Бритни раскрыла главный секрет главного дня. Она рассказала, что занимается разработкой и дизайном свадебного платья.

В своем Instagram-аккаунте Спирс опубликовала фото, где она позирует в нежно-розовом пышном платье. Сначала можно подумать, что это свадебное платье Бритни, которое она наденет на церемонию. Но нет. В подписи к публикации певица все объяснила.

“Нет, это не мое свадебное платье. Донателла Версаче шьет мое платье, пока мы говорим”, – пишет невеста.

Теперь все с нетерпением ждут, что Бритни Спирс появится в роскошном свадебном платье от Versace. Похоже, что Бритни и ее жених планируют роскошное торжество, вопреки своим планам.

Ведь сначала знаменитость хотела провести церемонию на Гавайях в день своего дня рождения. Однако торжество пришлось перенести на более позднюю дату.

Напомним, что недавно Бритни Спирс, наконец, добилась свободы и освободилась от опеки отца, под которой находилась 13 лет. Родитель запрещал дочери заводить семью, рожать детей.

Несмотря на то, что Джеймс Спирс отказался быть опекуном Бритни, судебные разбирательства еще не окончены. В дальнейшем будут обсуждать, можно ли певицу оставить без контроля.

Шоу-бизнес,Донателла Версаче,Бритни Спирс,
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