Бритни Спирс рассказала о подготовке к свадьбе

В начале сентября этого года Бритни Спирс приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного Сэма Асгари. Теперь певица гордо носит статус невесты. Подготовка к будущей свадьбе идет уже полным ходом.

Фото: Instagram Instagram

Недавно Бритни раскрыла главный секрет главного дня. Она рассказала, что занимается разработкой и дизайном свадебного платья.

В своем Instagram-аккаунте Спирс опубликовала фото, где она позирует в нежно-розовом пышном платье. Сначала можно подумать, что это свадебное платье Бритни, которое она наденет на церемонию. Но нет. В подписи к публикации певица все объяснила.

“Нет, это не мое свадебное платье. Донателла Версаче шьет мое платье, пока мы говорим”, – пишет невеста.

Теперь все с нетерпением ждут, что Бритни Спирс появится в роскошном свадебном платье от Versace. Похоже, что Бритни и ее жених планируют роскошное торжество, вопреки своим планам.

Ведь сначала знаменитость хотела провести церемонию на Гавайях в день своего дня рождения. Однако торжество пришлось перенести на более позднюю дату.

Напомним, что недавно Бритни Спирс, наконец, добилась свободы и освободилась от опеки отца, под которой находилась 13 лет. Родитель запрещал дочери заводить семью, рожать детей.