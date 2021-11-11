Актриса Васильева назвала тумбами наглых КВНщиц

Известная российская и советская актриса Татьяна Васильева подвергла резкой критике актрис, пришедших в профессию из КВН.
«КВНщицы, которые ломятся к нам на театральную сцену, наверное, какие-то самородки. Может, им стоило не в трамвайное депо, а в театральное училище пойти? Пробивная сила у них, конечно, такая… Ни одна артистка из театрального на такое не способна», — рассказала артистка в YouTube-шоу «Откройте, Давид».
Когда ведущий спросил, имеются ли в виду Марина Федункив, Ольга Картункова и Светлана Пермякова, Васильева ответила: «Они для меня все на одно лицо. Все — тумбы. Их тело — это их кормушка. Они вот такие и носите их на руках».
Директор Федункив, комментируя новость, заявил, что лично Марине «Васильева говорила другое».
Ранее телеведущий Александр Масляков обвинил учеников в краже идеи КВН.