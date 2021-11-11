Актриса Васильева назвала тумбами наглых КВНщиц

«КВНщицы, которые ломятся к нам на театральную сцену, наверное, какие-то самородки. Может, им стоило не в трамвайное депо, а в театральное училище пойти? Пробивная сила у них, конечно, такая… Ни одна артистка из театрального на такое не способна», — рассказала артистка в YouTube-шоу «Откройте, Давид».