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Актриса Васильева оскорбила тумбами наглых КВНщиц

Свободная прессаиещё 4
22 минуты назад

Известная российская и советская актриса Татьяна Васильева подвергла резкой критике актрис, пришедших в профессию из КВН.

Актриса Васильева назвала тумбами наглых КВНщиц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«КВНщицы, которые ломятся к нам на театральную сцену, наверное, какие-то самородки. Может, им стоило не в трамвайное депо, а в театральное училище пойти? Пробивная сила у них, конечно, такая… Ни одна артистка из театрального на такое не способна», — рассказала артистка в YouTube-шоу «Откройте, Давид».

Когда ведущий спросил, имеются ли в виду Марина Федункив, Ольга Картункова и Светлана Пермякова, Васильева ответила: «Они для меня все на одно лицо. Все — тумбы. Их тело — это их кормушка. Они вот такие и носите их на руках».

Директор Федункив, комментируя новость, заявил, что лично Марине «Васильева говорила другое».

Ранее телеведущий Александр Масляков обвинил учеников в краже идеи КВН.

Шоу-бизнес,Светлана Пермякова,Ольга Картункова,Марина Федункив,Татьяна Васильева,Александр Масляков,
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