Памятник Жванецкому смутил россиян

Памятник сатирику Михаилу Жванецкому, установленный на Новодевичьем кладбище в Москве, вызвал споры у пользователей интернета. Дискуссия началась после публикации снимка мемориалу в Instagram-аккаунте Павла Кассинского.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сам памятник выполнен в виде стелы с силуэтом Жванецкого, который изображен уходящим, со спины. В правой руке сатирик держит портфель. Монумент авторства скульптора Владимира Соскиева был установлен при помощи близкого друга сатирика, мецената Михаила Опенгейма.

Пользователей возмутила задумка монумента — в комментариях они отметили, что сатирик никогда не поворачивался к зрителям спиной, да и в самом памятнике «нет ничего от Жванецкого», кроме портфеля. «Пройдешь и не узнаешь», — заявил автор публикации.

«Очень конечно оригинально и где-то понятно. Но тень — все что осталось? Надо попросить автора памятника доработать», — написал подписчик.

Однако некоторые увидели в надгробии символизм и похвалили задумку. «Шаг, который сделает каждый из нас», — написал комментатор. Еще один подписчик вспомнил цитату Жванецкого, что «смерть писателя — это выход в свет». Другая подписчица предположила, что сам Жванецкий одобрил бы этот памятник.