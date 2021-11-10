Памятник Жванецкому смутил россиян

Памятник сатирику Михаилу Жванецкому, установленный на Новодевичьем кладбище в Москве, вызвал споры у пользователей интернета. Дискуссия началась после публикации снимка мемориалу в Instagram-аккаунте Павла Кассинского.
Сам памятник выполнен в виде стелы с силуэтом Жванецкого, который изображен уходящим, со спины. В правой руке сатирик держит портфель. Монумент авторства скульптора Владимира Соскиева был установлен при помощи близкого друга сатирика, мецената Михаила Опенгейма.
Пользователей возмутила задумка монумента — в комментариях они отметили, что сатирик никогда не поворачивался к зрителям спиной, да и в самом памятнике «нет ничего от Жванецкого», кроме портфеля. «Пройдешь и не узнаешь», — заявил автор публикации.
«Очень конечно оригинально и где-то понятно. Но тень — все что осталось? Надо попросить автора памятника доработать», — написал подписчик.
Однако некоторые увидели в надгробии символизм и похвалили задумку. «Шаг, который сделает каждый из нас», — написал комментатор. Еще один подписчик вспомнил цитату Жванецкого, что «смерть писателя — это выход в свет». Другая подписчица предположила, что сам Жванецкий одобрил бы этот памятник.
Напомним, что Жванецкий скончался 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет от онкологического заболевания. Монумент открыли в первую годовщину смерти сатирика — 6 ноября 2021 года.