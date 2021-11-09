Дочь Распутиной попала в больницу после побоев от сводного брата

Дочь певицы Маши Распутиной Мария Захарова попала в больницу после потасовки со сводным братом в эфире ток-шоу «Прямой эфир».

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Мария обвинила брата по отцу Романа Захарова в домогательствах. После этого он схватил ее за волосы, повалил на пол и несколько раз ударил ногами.

После съемок девушка оказалась в больнице.

«Все ноги в синяках, гематома на голове», - рассказала она телеведущему Андрею Малахову.

Кроме того, обследование выявило скрытые повреждения внутренних органов.

Роман и Мария прошли проверку на полиграфе. Выяснилось, что сексуальных отношений между сводными братом и сестрой не было, но Роман действительно домогался Марии.