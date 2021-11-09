Дочь Распутиной попала в больницу после побоев от сводного брата

Дочь певицы Маши Распутиной Мария Захарова попала в больницу после потасовки со сводным братом в эфире ток-шоу «Прямой эфир».
Мария обвинила брата по отцу Романа Захарова в домогательствах. После этого он схватил ее за волосы, повалил на пол и несколько раз ударил ногами.
После съемок девушка оказалась в больнице.
«Все ноги в синяках, гематома на голове», - рассказала она телеведущему Андрею Малахову.
Кроме того, обследование выявило скрытые повреждения внутренних органов.
Роман и Мария прошли проверку на полиграфе. Выяснилось, что сексуальных отношений между сводными братом и сестрой не было, но Роман действительно домогался Марии.
21-летняя Мария Захарова – дочь Маши Распутиной от второго мужа, бизнесмена и продюсера Виктора Захарова. У певицы также есть 35-летняя дочь Лидия от брака с ее первым продюсером Владимиром Ермаковым.