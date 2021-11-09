Из дома Сальмы Хайек изгнали 19 привидений

Голливудская актриса Сальма Хайек рассказала, как медиум выгнал из ее дома в Лондоне 19 привидений. Этим она поделилась на шоу Эллен Дедженерес.

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Хайек подчеркнула, что сама она не встречала призраков, но горничная в ее апартаментах жаловалась на самопроизвольное включение и выключение света. Дочь актрисы Валентина, ставшая гостьей программы, предположила, что видела «нечто похожее на привидение» своими глазами.

«Я успокоила домашних и сказала, что приведу кого-нибудь. Даже если это неправда, им психологически станет спокойно от мысли, что все кончено», — отметила Хайек.