Продюсер озвучил Антохе МС условия решения конфликта

«Ты получаешь права использовать псевдоним "Антоха МС", доступ к управлению соцсетями, права на исполнение, мою помощь в восстановлении каналов (видео и фотоматериалы) и продолжаешь самостоятельно заниматься своим любимым делом. Права на каталог временно остаются у меня, условия их передачи тебе обсудим лично», — написал Шумейко.

Также продюсер пообещал позже рассказать о сути конфликта, возникшего у него с Кузнецовым. Музыкант пока никак не прокомментировал предложение Шумейко.

О конфликте Антохи МС с продюсером стало известно в октябре 2021 года. Кузнецов захотел преждевременно расторгнуть договор о сотрудничестве, но выяснилось, что Шумейко бессрочно принадлежат права на его псевдоним и песни. В итоге 7 ноября музыкант все же сделал задуманное, взяв для этого кредит на три миллиона рублей, чтобы выплатить продюсеру за досрочное расторжение контракта. При этом Антоха МС лишился прав на свои уже созданные песни и псевдоним.