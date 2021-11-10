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В Крыму ответили Ротару на заявлении о статусе полуострова

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад

Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук посоветовал певице Софии Ротару, которая заявила о желании вновь увидеть Крым в составе Украины, не скатываться до махрового украинского национализма.

В Крыму ответили Ротару на заявлении о статусе полуострова
Фото: ТАССТАСС

«Очень жаль, что София Михайловна так и не стала крымчанкой в полном смысле этого слова, несмотря на то, что ей в свое время присвоили звание почетного крымчанина и она получила другие крымские награды. Хочу посоветовать ей не давать оценок Крыму и крымчанам, вернувшимся по своей воле в Россию, и публично не сваливаться на позиции ярого и махрового украинского национализма», – сказал РИА «Новости» Форманчук.

По его словам, крымчане искренне любили Ротару и ее творчество. Глава общественной палаты Крыма добавила, что крымчане любят Ротару и ценят ее вклад в отечественную эстраду, но при нынешней политической ситуации они оказались по разные стороны баррикад.

Ранее сестра певица Софии Ротару Аурика заявила, что артистка ждет «возвращения» Крыма в состав Украины.

Ротару получила звание почетного гражданина Крыма в 1997 году решением президиума верховного совета Крыма за «выдающиеся заслуги в развитии национальной культуры, высокое исполнительское и профессиональное мастерство».

Шоу-бизнес,Выборы на Украине,СССР,Александр Форманчук,София Ротару,РИА Новости,
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