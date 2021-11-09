Бородина подарила матери часы за два миллиона рублей

Российская телеведущая и блогер Ксения Бородина сделала дорогой подарок матери Инне в честь 61-го дня рождения. Сторис с праздника появились на странице блогера в Instagram, сообщает Lenta.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Бывшая ведущая телешоу «Дом 2» выложила серию видео и фото, на которых запечатлено празднование торжества в одном из московских ресторанов, куда она отправилась вместе с семьей. На опубликованных кадрах видно, как Бородина подарила матери украшение от ювелирного дома Cartier, чем вызвала у женщины слезы.

Уточняется, что подарком стали часы Panthere из розового золота, стоимость которых оценивается в 2,1 млн рублей. Также сказано, что изделие с кварцевым циферблатом и механизмом украшает дорожка из бриллиантов.

Ранее в октябре появилась информация, что голливудский актер Киану Ривз подарил коллегам часы Rolex, стоимость которых миллион рублей. 57-летний звезда «Матрицы» преподнес четверым своим каскадерам персональные часы Submariner Date. Стоимость каждого аксессуара составляет 14,5 тысячи долларов.

В сентябре дорогой подарок сделала самой себе блогер и певица Валя Карнавал. Девушка приобрела новую машину — Mercedes Benz G-63. Начальная стоимость такого авто составляет 20 млн рублей, и сумма покупки зависит от комплектации.