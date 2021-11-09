Новый директор МХАТа оставил оскорбленную Бузову без компенсации

Ольга Бузова недавно открылась своим поклонникам с новой стороны. Артистку пригласили играть в спектакле МХАТа, но правда ее фееричная игра быстро сошла на нет.

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Певица, еще даже не успев полностью открыться в качестве актрисы, как уже стало известно, что спектакли с ее участием отменены. Как заявил новый гендиректор Кехман, причина отмены спектакля кроется в низких продажах билетов.

Сама Бузова узнав об этом и оставшись оскорблённой, начала свое расследование. В качестве подтверждения, что зрителю понравилась постановка, она опубликовала в инстаграме скрины с продаж билетов, где наполненность зала более 50%. Как отметила Ольга, по ее словам такого «ажиотажа» театр давно не видел.

Исполнительница должна была в этом году еще два раза выйти на сцену МХАТа, но спектакль «Чудесный грузин» отменен. В связи с этим 35-летняя артистка устроила скандал, требуя от руководства театра выплату в 446 тысяч рублей, за две отмененные постановки.

Руководитель МХАТа — Кехман несмотря на угрозы Бузовой подать на театр в суд, отмечает, что ей ни кто ничего не должен, поскольку спектакль не состоялся:

«Формально, работа не выполнена, поэтому и выплаты почти в полмиллиона рублей не будет».