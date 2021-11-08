Азиза рассказала, почему не вышла замуж за Киркорова

«Я приехала в Ялту на выступление, где также был Филипп. Он знал, что со мной прибыла мама и пришел с ней знакомиться, сказав, что хочет на мне жениться. Маме Филипп понравился, он же как принц из сказки. Он сделал мне предложение, а я на это не очень бурно среагировала. Наверное, потому что мне уже нравился другой человек».