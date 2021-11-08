Азиза рассказала, почему не вышла замуж за Киркорова

Певица Азиза в фильме «НТВ» — «Азиза. Проклятие волчицы» — рассказала, почему не вышла замуж за Филлипа Киркорова. Родители обоих артистов были «за» этот брак.
Впервые Азиза встретила Киркорова в 1988 году, когда приехала в Москву на отборочный конкурс перед Юрмалой.
«После первого тура он подошел ко мне за кулисами, спросил мое имя и про родной город. Я представилась, сказала, что приехала из Ташкента. Он тогда сказал: "Ах, Азизочка, Азизочка, кто ж создал тебя такую". Филипп обещал болеть за меня и это придало мне сил», — рассказала в фильме Азиза.
Певица победила в конкурсе и уехала в Юрмалу. Следующая встреча Азизы и Киркорова состоялась уже после ее возращения из города на одном из концертов в Москве, где они оба выступали. Тогда король эстрады предложил певице дружить и начал ухаживать.
«Филипп меня в гости приглашал, познакомил с родителями, начал из Болгарии разные красивые кожаные вещи привозить — платья, куртки, плащи, бижутерию. Красиво очень ухаживал».
По словам певицы, мама Киркорова приняла ее в качестве пары сына. И король эстрады решил действовать.
«Я приехала в Ялту на выступление, где также был Филипп. Он знал, что со мной прибыла мама и пришел с ней знакомиться, сказав, что хочет на мне жениться. Маме Филипп понравился, он же как принц из сказки. Он сделал мне предложение, а я на это не очень бурно среагировала. Наверное, потому что мне уже нравился другой человек».
В итоге ожидающий ответа от Азизы певец не получил ничего и просто сдался. Спустя время Киркоров стал мужем Аллы Пугачевой, а у Азизы завязались отношения с актером Александром Абдуловым.