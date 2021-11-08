Пригожин отреагировал на слова Шаляпина о «проститутках и альфонсах» на эстраде

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ответил на слова Прохора Шаляпина о «проститутках и альфонсах» на российской эстраде, припомнив певцу его непродолжительный брак с 66-летней москвичкой Ларисой Копенкиной. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Уж кто и альфонс, то там предельно все понятно. То бабушку он хоронил, с которой спал, то еще что-то», — приводятся в материале слова Пригожина.

По его словам, данными заявлениями Шаляпин лишь пытается привлечь к себе внимание. Кроме того Пригожин напомнил, что певец уже давно не выпускал ни одной новой песни и не провел ни одного концерта.