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Пригожин отреагировал на слова Шаляпина о «проститутках и альфонсах» на эстраде

Елена Прошина
46 минут назад

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ответил на слова Прохора Шаляпина о «проститутках и альфонсах» на российской эстраде, припомнив певцу его непродолжительный брак с 66-летней москвичкой Ларисой Копенкиной. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Пригожин отреагировал на слова Шаляпина о «проститутках и альфонсах» на эстраде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уж кто и альфонс, то там предельно все понятно. То бабушку он хоронил, с которой спал, то еще что-то», — приводятся в материале слова Пригожина.

По его словам, данными заявлениями Шаляпин лишь пытается привлечь к себе внимание. Кроме того Пригожин напомнил, что певец уже давно не выпускал ни одной новой песни и не провел ни одного концерта.

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