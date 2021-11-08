Анфиса Чехова раскрыла правду о своем настоящем весе

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что фотошопила свои снимки в соцсетях, когда весила почти 100 килограммов.

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«Мой вес был почти 100 килограммов. В 2014-2016 годах я скрывала себя. Я не снималась в российских телепрограммах, не публиковала видео и сильно фотошопила снимки. Я редактировала фото, уменьшая свои объемы почти в два раза», - призналась Чехова в сторис Instagram.

По словам телеведущей, она не принимала себя такой, какая она есть, поэтому скрывала эту «неприглядную картину» от окружающих.

Чехова опубликовала несколько снимков в сторис до и после фотошопа. Пользователи были настолько шокированы откровениями звезды, что заподозрили ее в обмане и предположили, что Анфиса отфотошопила себя в большую сторону.