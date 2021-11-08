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Киркоров с детьми не смог улететь из Дубая

Елена Прошина
32 минуты назад

Филипп Киркоров на своей странице в Instagram рассказал, что не смог улететь 7 ноября вместе с детьми Мартином и Аллой-Викторией из Дубая из-за отсутствия ПЦР-тестов. Певец выступал в ОАЭ на фестивале PaRus.

Киркоров с детьми не смог улететь из Дубая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В кайфе от очередного грандиозного проекта в Дубае. Потрясающее послевкусие от фестиваля PaRus. Мы с Артемом делимся отличным настроением и дубайским теплом. И уже держим путь в Москву! Ведь нас ждут великие дела», — написал 7 ноября Киркоров.

Однако позже певец записал сторис, сообщив, что из Дубая его не выпустили — авиакомпания потребовала ПЦР-тесты, которых у него и сопровождающих не оказалось. По словам Киркорова, вина за случившиеся лежит на туроператоре, который ввел всех в заблуждение, заверив, что данные анализы не потребуются. В качестве извинения певцу, его детям и сопровождающим предоставили виллу в Дубае еще на один день. Киркоров дополнительному отдыху только обрадовался.

Сегодня певец отправился в Абу-Даби, чтобы улететь другой авиакомпанией в Россию, и уже находится дома. Единственное из-за чего переживал Киркоров — опоздание детей в школу. Но и тут певец решил не унывать и устроил урок английского Мартину и Алле-Виктории в машине по пути домой.

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