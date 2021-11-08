Дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной грозит тюрьма

Подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной Татьяна Парамонова намерена подать в суд на дочь актрисы Ольгу Шукшину из-за обвинений в воровстве. Об этом изданию News.ru рассказал адвокат Парамоновой Евгений Яворский.

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Ольга и Лидия Шукшины в эфире ток-шоу «Пусть говорят» заявили, что Парамонова украла у актрисы 470 тысяч рублей с банковской карты, 2 млн евро наличными и дорогое ювелирное украшение.

Евгений Яворский заявил, что Ольге Шукшиной придется отвечать за клевету в суде, а его клиентка будет добиваться самого сурового наказания, вплоть до тюрьмы.

«Существует презумпция невиновности, согласно которой недопустимо обвинять человека в совершении им преступления до того, как суд определит степень его вины. Вина Татьяны Парамоновой не доказана в судебном порядке. Уголовного приговора в отношении ее действий нет. А вот Ольга уже объявила ее воровкой на всю страну», - возмутился Яворский.

Адвокат напомнил, что Ольга Шукшина неоднократно заявляла по телевидению о прогрессирующей деменции матери. По его словам, Федосеева-Шукшина могла потерять деньги или подарить их кому-нибудь, а потом забыть об этом.

Он также выразил мнение, что Ольга полностью подчинила себе мать и разрушила ее отношения сначала с мужем Бари Алибасовым, а теперь и с Татьяной Парамоновой, с которой они были дружны более 30 лет.

«Давайте оперировать фактами. Федосеева-Шукшина вышла замуж за Бари Алибасова, рассказывала в интервью, что они счастливы вместе. Но стоило вмешаться Ольге, как брак был разрушен и завершен. Теперь есть подруга - именно подруга, с которой актрису связывают более 30 лет крепкой дружбы, а не просто помощница. И снова появляется Ольга, после чего дружба заканчивается обвинением в преступлении», - перечислил адвокат.