В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 71.40EUR 82.54
Войти в почту

Дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной грозит тюрьма

Вероника Полынина
49 минут назад

Подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной Татьяна Парамонова намерена подать в суд на дочь актрисы Ольгу Шукшину из-за обвинений в воровстве. Об этом изданию News.ru рассказал адвокат Парамоновой Евгений Яворский.

Дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной грозит тюрьма
Фото: РамблерРамблер

Ольга и Лидия Шукшины в эфире ток-шоу «Пусть говорят» заявили, что Парамонова украла у актрисы 470 тысяч рублей с банковской карты, 2 млн евро наличными и дорогое ювелирное украшение.

Евгений Яворский заявил, что Ольге Шукшиной придется отвечать за клевету в суде, а его клиентка будет добиваться самого сурового наказания, вплоть до тюрьмы.

«Существует презумпция невиновности, согласно которой недопустимо обвинять человека в совершении им преступления до того, как суд определит степень его вины. Вина Татьяны Парамоновой не доказана в судебном порядке. Уголовного приговора в отношении ее действий нет. А вот Ольга уже объявила ее воровкой на всю страну», - возмутился Яворский.

Адвокат напомнил, что Ольга Шукшина неоднократно заявляла по телевидению о прогрессирующей деменции матери. По его словам, Федосеева-Шукшина могла потерять деньги или подарить их кому-нибудь, а потом забыть об этом.

Он также выразил мнение, что Ольга полностью подчинила себе мать и разрушила ее отношения сначала с мужем Бари Алибасовым, а теперь и с Татьяной Парамоновой, с которой они были дружны более 30 лет.

«Давайте оперировать фактами. Федосеева-Шукшина вышла замуж за Бари Алибасова, рассказывала в интервью, что они счастливы вместе. Но стоило вмешаться Ольге, как брак был разрушен и завершен. Теперь есть подруга - именно подруга, с которой актрису связывают более 30 лет крепкой дружбы, а не просто помощница. И снова появляется Ольга, после чего дружба заканчивается обвинением в преступлении», - перечислил адвокат.

Защита Татьяны Парамоновой оценивает нанесенный ей моральный вред в один миллион рублей. Яворский отметил, что требовать компенсацию они будут только с Ольги Шукшиной. По словам адвоката, Лидии Федосеевой-Шукшиной «нужна помощь специалиста по ее профилю».

Шоу-бизнес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители