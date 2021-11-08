Ротару призвали лишить звания почетной гражданки Крыма

Член парламента Крыма Николай Волков призвал лишить певицу Софию Ротару звания почетной гражданки Крыма из-за ее позиции по статусу полуострова.

По словам Волкова, все награды и привилегии Ротару заработала своим творчеством, укрепляя дружбу народов. За это ее любили и уважали слушатели. Однако сейчас она проповедует иные ценности, отметил парламентарий.

«Сейчас ее любовь к Крыму заканчивается. Она стала антиподом себя самой в прошлом и сейчас, по всей видимости, мыслит уже другими категориями (…) Я считаю, нужно лишить Ротару звания почетной крымчанки», - приводит РИА «Новости» слова Волкова.

Ранее певица Аурика Ротару рассказала в интервью, что ее сестра не ездит в Крым с 2014 года и закрыла принадлежащую ей гостиницу Villa Sofia в Ялте «до лучших времен». Аурика Ротару отметила, что они с сестрой ждут, когда Крым вернется в состав Украины.

Комментируя слова Аурики, Волков предположил, что на семью Ротару повлияла тотальная пропаганда радикального национализма, распространенная на Украине.