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Ротару призвали лишить звания почетной гражданки Крыма

Вероника Полынина
55 минут назад

Член парламента Крыма Николай Волков призвал лишить певицу Софию Ротару звания почетной гражданки Крыма из-за ее позиции по статусу полуострова.

По словам Волкова, все награды и привилегии Ротару заработала своим творчеством, укрепляя дружбу народов. За это ее любили и уважали слушатели. Однако сейчас она проповедует иные ценности, отметил парламентарий.

«Сейчас ее любовь к Крыму заканчивается. Она стала антиподом себя самой в прошлом и сейчас, по всей видимости, мыслит уже другими категориями (…) Я считаю, нужно лишить Ротару звания почетной крымчанки», - приводит РИА «Новости» слова Волкова.

Ранее певица Аурика Ротару рассказала в интервью, что ее сестра не ездит в Крым с 2014 года и закрыла принадлежащую ей гостиницу Villa Sofia в Ялте «до лучших времен». Аурика Ротару отметила, что они с сестрой ждут, когда Крым вернется в состав Украины.

«Ждем возвращения Крыма»: сестра о вилле Ротару в Ялте

Комментируя слова Аурики, Волков предположил, что на семью Ротару повлияла тотальная пропаганда радикального национализма, распространенная на Украине.

София Ротару получила звание почетной гражданки Крыма в 1997 году. Она также является почетной гражданкой Ялты.

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