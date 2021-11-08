Дюжев высказался о скандале вокруг своих слов о Юдашкине

Актер Дмитрий Дюжев в Instagram объяснил свои слова на показе Валентина Юдашкина в Кремле, вызвавшие вопросы у журналистов и присутствующих.

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По словам Дюжева, пресса неправильно поняла его. «После отказа от участия в желтопрессном скандальном шоу, я получил «ответ» в виде сфабрикованной, унизительной и оскорбительной статьи в мой адрес и адрес моих любимых, глубоко уважаемых друзей», — написал он, добавив, что скандал никоим образом не скажется на его отношениях с семьей Юдашкиных. «Но в очередной раз заставляет меня оправдываться за причиненный моей репутации вред, приносит моей семье и друзьям боль, заставляет терять предложения и работу», — посетовал он.

Ранее СМИ сообщили, что актера и его супругу попросили покинуть модный показ Валентина Юдашкина в Кремле после того, как он высказался о модельере. «Все живем одним днем. Тот день, когда перейдем в иной мир, никто не знает. Сегодня мы видели гения. Нашего современника. Увидим ли мы его когда-нибудь еще – неизвестно», — цитировали его СМИ.