Милявская назвала Цекало «толстеньким мужиком»

Популярная певица и телеведущая Лолита Милявская вновь вспомнила об экс-супруге, продюсере Александре Цекало. Артистка раскритиковала его внешность.
Милявская стала ведущей нового сезона шоу «Суперстар! Возвращение» на телеканале НТВ. Презентуя одну из участниц, телеведущая вдруг неожиданно вспомнила о бывшем возлюбленном. По словам Милявской, о нем ей постоянно напоминает кабаре-дуэт «Академия».
«Есть один год, который у меня напрочь вылетел из памяти. Это 1987 год. Мне о нем напомнила "Википедия". Это год рождения кабаре-дуэта "Академия". Я, честно говоря, даже не помню, с кем у меня там и что было, но "Википедия" напомнила, что был такой маленький и толстенький мужик. И помню еще, что этому дуэту, как воздух, нужны были эфиры. Мы были готовы ходить везде, где нас зовут», — заявила знаменитость.
Кабаре-дуэт «Академия» был на пике популярности в 90-е годы. Тогда каждая песня Лолиты и Александра Цекало становилась хитом, но в 2000-м коллектив распался. Произошло это из-за развода артистов.