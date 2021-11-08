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Лолита Милявская назвала Цекало «толстеньким мужиком»

Слово и Дело
2 часа назад

Популярная певица и телеведущая Лолита Милявская вновь вспомнила об экс-супруге, продюсере Александре Цекало. Артистка раскритиковала его внешность.

Милявская назвала Цекало «толстеньким мужиком»
Фото: Пресс-служба телеканала «Пятница!»Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Милявская стала ведущей нового сезона шоу «Суперстар! Возвращение» на телеканале НТВ. Презентуя одну из участниц, телеведущая вдруг неожиданно вспомнила о бывшем возлюбленном. По словам Милявской, о нем ей постоянно напоминает кабаре-дуэт «Академия».

«Есть один год, который у меня напрочь вылетел из памяти. Это 1987 год. Мне о нем напомнила "Википедия". Это год рождения кабаре-дуэта "Академия". Я, честно говоря, даже не помню, с кем у меня там и что было, но "Википедия" напомнила, что был такой маленький и толстенький мужик. И помню еще, что этому дуэту, как воздух, нужны были эфиры. Мы были готовы ходить везде, где нас зовут», — заявила знаменитость.

Кабаре-дуэт «Академия» был на пике популярности в 90-е годы. Тогда каждая песня Лолиты и Александра Цекало становилась хитом, но в 2000-м коллектив распался. Произошло это из-за развода артистов.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,Александр Цекало,НТВ,
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