Мать Моргенштерна рассказала о его отце

По словам матери популярного рэпера Моргенштерна, он видел своего биологического отца Тагира Валеева только пять раз за всю жизнь. Как она отметила, он запомнил его «очень интересным». Об этом Марина Моргенштерн написала в своём Instagram.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

...Тагира не стало, когда Алишерке было 11 лет. Я сказала об этом сыну только ближе к 14 (переживая за его детские чувства). «А я почему-то знал, что его нет больше», — наверное, сын чувствовал, — написала она.

Мать певца не раскрыла причину смерти мужа, но рассказала, что он писал интересные стихи и картины и занимался продуктовым бизнесом. А после произошедших изменений в работе, он, по словам женщины, начал «самоуничтожать» себя.

При этом она рассказала, что всегда объясняла будущей звезде, что его отец самый замечательный, любит его и всегда думает о нём. Однако в силу обстоятельств не может приходить часто.