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Мать Моргенштерна рассказала о его отце

News.ruиещё 2
1 час назад

По словам матери популярного рэпера Моргенштерна, он видел своего биологического отца Тагира Валеева только пять раз за всю жизнь. Как она отметила, он запомнил его «очень интересным». Об этом Марина Моргенштерн написала в своём Instagram.

Мать Моргенштерна рассказала о его отце
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look PressPavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

...Тагира не стало, когда Алишерке было 11 лет. Я сказала об этом сыну только ближе к 14 (переживая за его детские чувства). «А я почему-то знал, что его нет больше», — наверное, сын чувствовал, — написала она.

Мать певца не раскрыла причину смерти мужа, но рассказала, что он писал интересные стихи и картины и занимался продуктовым бизнесом. А после произошедших изменений в работе, он, по словам женщины, начал «самоуничтожать» себя.

При этом она рассказала, что всегда объясняла будущей звезде, что его отец самый замечательный, любит его и всегда думает о нём. Однако в силу обстоятельств не может приходить часто.

Ранее ВЦИОМ представил результаты опроса россиян, посвящённого высказываниям рэпера Моргенштерна о праздновании Дня Победы. Выяснилось, что большинству гражданам РФ (79%) знакомо имя музыканта, 25% слышали его композиции, 21% опрошенных не знают такого исполнителя. Согласно результатам опроса 61% тех, кто знает о рэпере, относятся к нему безразлично, 6% — скорее с симпатией, а 30% — скорее с антипатией. 68% россиян выразили несогласие с мнением музыканта о том, что на празднование Дня Победы 9 мая в нашей стране тратится слишком много денег, 22% респондентов согласны с рэпером.

Шоу-бизнес,ВЦИОМ,
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