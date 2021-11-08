«Ждем возвращения Крыма»: сестра о заброшенной вилле Ротару в Ялте

Сестра Софии Ротару Аурика рассказала, почему исполнительница забросила свою «Вилла София» в Ялте. В шоу «Ужин с Дороти» на YouTube-канале DOROTYE, родственница певицы отметила, что Ротару не была в Крыму уже шесть лет.

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«Последний раз я была в Крыму в 2012 году. Тогда проводился музыкальный фестиваль. И насколько я знаю, Соня уже лет пять или шесть не была в Крыму», — отметила сестра Артистки.

«Вилла София», по словам Аурики, сейчас не работает. Известно, что Ротару решила ее продать, однако покупателя так и не нашли.

«Там закрыли всё. Закрыли всё и стоит. До лучших времён. Ждём возвращения Крыма», — отметила родственница Ротару.

Сейчас артистка живет в пригороде Киева, в Конча-Заспе, в собственном доме с сыном и невесткой. Дети последних уже выросли — внучка сейчас учится в США, а ее внук уже закончил обучение.