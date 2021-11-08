«Украли»: Масляков рассказал о судьбе КВН

В день 60-летия КВН его ведущий Александр Масляков опроверг слухи о закрытии КВН в связи с запуском похожего по формату шоу «Игра» на ТНТ, сообщает News.ru.
Он выразил своё отношение к конкурентам, заявив, что у КВН «украли идею».
«Всё, что я могу сказать насчёт «Игры», это то, что они просто взяли и украли идею. Но КВН продолжается. Мы не собираемся закрываться. С какой стати? Мы знаем возможности КВН, знаем интересы молодых людей. Мы недавно запустили на «Первом канале» новый проект — «Детский КВН». Так что всё будет нормально», — заявил Масляков.
К созданию шоу «Игра» причастны бывшие кавээнщики. Участники программы назвали ее «ножом в спину Маслякова». По словам экспертов, проект ТНТ может «убить КВН». Однако после скандалов с подозрением в заимствовании формата у КВН и сцены поцелуя двух мужчин, из-за которой ТНТ обвинили в пропаганде ЛГБТ, продюсеры «Игры» приостановили выход шоу.
Однако комик Гарик Мартиросян опроверг слухи о полном закрытии проекта. По его словам, съёмки приостановлены из-за ограничений, которые действуют на фоне пандемии COVID-19.
Напомним, в октябре телеведущий, президент международного союза КВН Александр Масляков был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.