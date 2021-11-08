«Украли»: Масляков рассказал о судьбе КВН

«Всё, что я могу сказать насчёт «Игры», это то, что они просто взяли и украли идею. Но КВН продолжается. Мы не собираемся закрываться. С какой стати? Мы знаем возможности КВН, знаем интересы молодых людей. Мы недавно запустили на «Первом канале» новый проект — «Детский КВН». Так что всё будет нормально», — заявил Масляков.