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«Помню, как все это было»: Королева показала себя в юности

Ирина Лебедева
24 минуты назад

Наташа Королева выложила в инстаграме архивную фотографию. Сегодня для известной певицы особенный день. Именно 7 ноября она приехала покорять столицу. Было это 32 года назад.

«Помню, как все это было»: Королева показала себя в юности
Фото: InstagramInstagram

«Помню, как все это было, горели мои глаза, как голову мне вскружила ноябрьская Москва!!! 7 ноября 1989 года поезд Киев-Москва привез меня в Москву, 32 года назад как миг!!! Так что для меня 7 ноября моя личная Знаковая дата!!!»

В 1990-м, всего через год, о Наташе узнает вся Россия. Ее суперхит «Желтые тюльпаны», который ей написал будущий муж Игорь Николаев, звучал из каждого теле-и радиоприемника.

Как оказалось, многие поклонники певицы помнят самое начало ее музыкальной карьеры и остаются верны своему кумиру до наших дней.

«Юная, милая девочка, которая не побоялась и покорила Москву, мэтра советской эстрады, а теперь и весь мир. Обожаю с самых первых дней появления на экране ТВ, с интересом слежу за творчеством и личными событиями в жизни! Наташка-ты такая родная! Мы даже в один год родили своих пацанов! Когда хорошо на душе и когда не очень ,всегда слушаю твои песни: искренние, душевные. Ты такая одна на эстраде! Только не меняйся! Люблю!», - такой комментарий оставила одна из подписчиц в микроблоге Королевой.

Последний год был для семьи Наташи Королевой и Сергея Глушко щедр на не самые приятные события. Помимо того, что их обокрали, певица лишилась драгоценностей и крупной суммы денег, едва не рухнул их брак, ранее считавшийся счастливым и крепким
Шоу-бизнес,Сергей Глушко,Наташа Королева,Игорь Николаев,
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