«Помню, как все это было»: Королева показала себя в юности

«Юная, милая девочка, которая не побоялась и покорила Москву, мэтра советской эстрады, а теперь и весь мир. Обожаю с самых первых дней появления на экране ТВ, с интересом слежу за творчеством и личными событиями в жизни! Наташка-ты такая родная! Мы даже в один год родили своих пацанов! Когда хорошо на душе и когда не очень ,всегда слушаю твои песни: искренние, душевные. Ты такая одна на эстраде! Только не меняйся! Люблю!», - такой комментарий оставила одна из подписчиц в микроблоге Королевой.