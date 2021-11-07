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Лапина: «Успенская, ты пойдешь под суд!»

Ирина Лебедева
38 минут назад

Не затихает конфликт между певицей Любовь Успенской и актрисой Натальей Лапиной. Лапина заявляет, что она до сих пор не получила ни копейки авторских гонораров за свой хит «По полюшку», который исполняет Успенская.

Лапина: «Успенская, ты пойдешь под суд!»
Фото: InstagramInstagram

Успенская недавно за кулисами концерта в Кремле нелицеприятно выразилась по поводу Лапиной, назвав ее «женщиной со съехавшей крышей», - рассказывает «Собеседник».

«Успенская, не трогай мою песню. Тебе ее запрещено петь с 14 сентября 2021 года. Но ты нарушаешь все запреты. И за это пойдешь под суд!», - отреагировала актриса.

Когда-то между Успенской и Лапиной были дружеские отношения. По после того, как Наталья попросила свои деньги, начались конфликты. Потом, по словам актрисы, пошли уже прямые угрозы.

«Я ваших угроз убийства не боюсь. Ты – просто фальшивка (это тебе в ответ на то, что полила меня грязищей на НТВ). Видимо, не зря я семь лет училась на психолога, очень помогает бороться с лживыми мошенниками», – заявляет Лапина.

Как утверждает Наталья, у нее на руках договор, где прописаны все права той и другой стороны. Согласно ему Успенская имеет право лишь на неэксклюзивное исполнение песни. Лапина не исключает, что ее подпись в каких-то документах просто подделали.

Наталья Лапина написала песню «По полюшку» («А я по полю, я по полюшку приду к тебе...») для себя, но затем предложила ее исполнить другим певицам. Трек в том числе понравился Ирине Аллегровой.

Любовь Успенская уговорила Лапину отдать песню ей, чтобы помириться с дочерью. Певицы подписали контракт, по которому Лапина должна была получать авторские отчисления за каждое исполнение песни, выпуск ее на любых носителях и скачивание на цифровых платформах.

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,ИД "Собеседник",НТВ,
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