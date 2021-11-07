Старший сын Валерии сотрудничает с Кридом

Иосиф Пригожин в инстаграме выложил фотографию старшего сына Валерии Артемия Шульгина с Егором Кридом. Продюсер поздравил молодых людей с творческими достижениями.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Всегда рад быть полезен. Поздравляю с отличной работой!», – написал он в микроблоге.

Пригожин тоже присутствует на этом снимке – он запечатлен за рулем черного внедорожника.

Артемий Шульгин с юных лет занимается музыкой. В Швейцарии, где он живет, он трудится саундпродюсером. У Шульгина своя студия звукозаписи.

Ранее совместный трек с экс-участником Black Star выпустила Валерия. Она вместе с Егором исполнила кавер на собственный хит «Часики».

Теперь же Крид, судя по всему, будет работать еще и с Артемием.