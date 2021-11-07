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Старший сын Валерии сотрудничает с Кридом

Ирина Лебедева
23 минуты назад

Иосиф Пригожин в инстаграме выложил фотографию старшего сына Валерии Артемия Шульгина с Егором Кридом. Продюсер поздравил молодых людей с творческими достижениями.

Старший сын Валерии сотрудничает с Кридом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Всегда рад быть полезен. Поздравляю с отличной работой!», – написал он в микроблоге.

Пригожин тоже присутствует на этом снимке – он запечатлен за рулем черного внедорожника.

Артемий Шульгин с юных лет занимается музыкой. В Швейцарии, где он живет, он трудится саундпродюсером. У Шульгина своя студия звукозаписи.

Ранее совместный трек с экс-участником Black Star выпустила Валерия. Она вместе с Егором исполнила кавер на собственный хит «Часики».

Теперь же Крид, судя по всему, будет работать еще и с Артемием.

Певец Егор Крид зарегистрировал собственный косметический бренд Kreed Cosmetics. Об этом свидетельствуют данные на сайте СПАРК-Интерфакс. Ассортимент линейки от Крида и дата старта продаж пока неизвестны. Но из ответа певца в интервью порталу The Flow следует, что он планировал запуск уходовой косметики для лица.
Шоу-бизнес,Артемий Шульгин,Крид,Иосиф Пригожин,
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