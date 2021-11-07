Антоха МС потерял права на все свои песни

Российский исполнитель Антон Кузнецов, известный публике как Антоха МС, разошелся с продюсером и выплатил ему неустойку – взяв для этого большой кредит. Но права на свои старые песни он потерял.
Кузнецов сообщил о своем решении в микроблоге инстаграма.
«С 10 лет я начал посвящать себя музыке - игре и её теории. С 18 лет я начал заниматься сочинением собственных песен, познавая компьютерные технологии.
Мне кажется, что я сделал много - сочинил порядка 50 песен. С 2009 года я самостоятельно придумывал аранжировки, работал над сведением, формировал и сочинял куплеты. В метро, на работе, по соседству с бабушкой и тещей, совмещая штукотурку стен и пайку полипропиленовых труб. Нонстопом - утром, ночью, днём. Думал о хорошем.
В 2018 году я подписал документы и в один миг поставил под вопрос свои права на результаты всего моего труда.
Сейчас пришлось взять кредит и выплатить три миллиона рублей, чтоб оградить себя хотя бы от посягательств на уже вновь созданные песни», - написал Антон.
Музыкант решил прекратить отношения со своим продюсером Эдуардом Шумейко. Кузнецов считает что тот перестал организовывать концерты и продвигать исполнителя, но продолжал забирать себе основную часть дохода.
Кузнецов уверен, что поступил верно и надеется преуспеть в самостоятельном плавании.
«Смотрю позитивно в будущее - договор расторгнут, делаю музыку и дышу свободно. Осталось отдать кредит, вернуть права на прежние треки, разобраться с иском».