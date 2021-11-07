Антоха МС потерял права на все свои песни

Мне кажется, что я сделал много - сочинил порядка 50 песен. С 2009 года я самостоятельно придумывал аранжировки, работал над сведением, формировал и сочинял куплеты. В метро, на работе, по соседству с бабушкой и тещей, совмещая штукотурку стен и пайку полипропиленовых труб. Нонстопом - утром, ночью, днём. Думал о хорошем.