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Антоха МС потерял права на все свои песни

Ирина Лебедева
1 час назад

Российский исполнитель Антон Кузнецов, известный публике как Антоха МС, разошелся с продюсером и выплатил ему неустойку – взяв для этого большой кредит. Но права на свои старые песни он потерял.

Антоха МС потерял права на все свои песни
Фото: InstagramInstagram

Кузнецов сообщил о своем решении в микроблоге инстаграма.

«С 10 лет я начал посвящать себя музыке - игре и её теории. С 18 лет я начал заниматься сочинением собственных песен, познавая компьютерные технологии.

Мне кажется, что я сделал много - сочинил порядка 50 песен. С 2009 года я самостоятельно придумывал аранжировки, работал над сведением, формировал и сочинял куплеты. В метро, на работе, по соседству с бабушкой и тещей, совмещая штукотурку стен и пайку полипропиленовых труб. Нонстопом - утром, ночью, днём. Думал о хорошем.

В 2018 году я подписал документы и в один миг поставил под вопрос свои права на результаты всего моего труда.

Сейчас пришлось взять кредит и выплатить три миллиона рублей, чтоб оградить себя хотя бы от посягательств на уже вновь созданные песни», - написал Антон.

Музыкант решил прекратить отношения со своим продюсером Эдуардом Шумейко. Кузнецов считает что тот перестал организовывать концерты и продвигать исполнителя, но продолжал забирать себе основную часть дохода.

Кузнецов уверен, что поступил верно и надеется преуспеть в самостоятельном плавании.

«Смотрю позитивно в будущее - договор расторгнут, делаю музыку и дышу свободно. Осталось отдать кредит, вернуть права на прежние треки, разобраться с иском».

В начале творческого пути продюсер Виктор Дробыш курировал певца Прохора Шаляпина; с его подачи были записаны некоторые песни начинающего музыканта. Но достаточно быстро их совместная работа завершилась, и не слишком мирным путем. Шаляпин заявил, что в пору TikTok и YouTube он вообще может обойтись без продюсера, и эта профессия себя исчерпала
Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Антон Кузнецов,Виктор Дробыш,
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