Рэпер Антоха MC взял кредит, чтобы уйти от продюсера

Российский хип-хоп-исполнитель Антон Кузнецов, известный как Антоха МС, взял 3 млн рублей в кредит, чтобы досрочно расторгнуть контракт с продюсером Эдуардом Шумейко. Об этом Кузнецов написал в своём инстаграме. Несмотря на выплаченную сумму, музыканту не удалось договориться о правах на свои старые записи — ими продолжит распоряжаться Шумейко.

Фото: YouTube/ kionru YouTube/ kionru

«Старые песни мне никто не вернёт, не договорились», — отметил Кузнецов.

По словам музыканта, 3 млн, которые он взял в кредит, помогут «оградить себя хотя бы от посягательств на уже вновь созданные песни». Права на трек «Лиловый негр», который вышел недавно к премьере сериала «Вертинский», принадлежит Шумейко, уточнил Антоха MC.

Кузнецов призвал всех быть внимательнее с документами.

«Друзья мои, будьте аккуратны, смотрите вперёд вдолгую и думайте, что вы подписываете, а не слепо доверяйте "друзьям"», — написал он.

По словам Антохи MC, он позитивно смотрит в будущее. «Договор расторгнут, делаю музыку и дышу свободно. Осталось отдать кредит, вернуть права на прежние треки, разобраться с иском», — заключил рэпер.

Эдуарду Шумейко принадлежат права на псевдоним и всё предыдущее творчество Антохи МС. По контракту Кузнецову было положено 50 000 рублей в месяц, а дополнительные средства выплачивались по желанию самого Шумейко.