Автор гимна КВН назвал вероятных преемников Маслякова

Александр Масляков — младший мне не кажется хорошим ведущим КВН. Это моё мнение. У него нет и сотой доли экранного обаяния, которое присутствовало у папы. Возможно, есть у внучки, но её в роли ведущей я пока не видел, — заключил Салибов.