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Автор гимна КВН назвал вероятных преемников Маслякова

News.ruиещё 1
7 минут назад

Поэт и режиссёр Борис Салибов, автор слов гимна «Клуба весёлых и находчивых» «Мы начинаем КВН», в беседе с NEWS.ru назвал вероятных преемников 79-летнего Александра Маслякова. По его мнению, стать новыми ведущими передачи, отмечающей 8 ноября 60-летие со дня первого выхода на телеэкран, могут два человека.

Автор гимна КВН назвал вероятных преемников Маслякова
Фото: ТАССТАСС

Мне очевидно, что Саша Масляков готовит себе в преемники сына — Александра Маслякова — младшего. И недавно подключил внучку. Таисия Маслякова будет вести «Детский КВН» (премьера состоялась 31 октября на Первом канале. — NEWS.ru), — рассказал Борис Салибов.

Автор гимна кавээнщиков отметил: когда руководство молодёжной редакции Центрального телевидения рассматривало кандидатуру Маслякова на роль ведущего КВН, решающими факторами стали его феноменальная память, которая помогала Александру Васильевичу моментально выучить текст, и природное обаяние. Салибов считает, что второе качество сегодня даже важнее, а его, по мнению поэта, у Маслякова-младшего нет.

Александр Масляков — младший мне не кажется хорошим ведущим КВН. Это моё мнение. У него нет и сотой доли экранного обаяния, которое присутствовало у папы. Возможно, есть у внучки, но её в роли ведущей я пока не видел, — заключил Салибов.

Ранее сообщалось, что группа бывших и нынешних участников КВН направила обращение в ЮНЕСКО с просьбой включить передачу в реестр мирового аудиовизуального наследия. По их словам, это соответствует глобальной миссии ЮНЕСКО, заключающейся в том, чтобы «нести в мир сознание людей».
Шоу-бизнес,Александр Масляков,ЮНЕСКО,
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